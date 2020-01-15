14 января 2020 года Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия Александр Михневич принял участие в торжественном приеме по случаю Нового года, который состоялся в Королевском дворце в Брюсселе, сообщает посольство нашей страны.

В ходе мероприятия состоялась беседа руководителя белорусского загранучреждения с Королевой бельгийцев Матильдой. Королева, которая имеет родственные связи с династией Сапег, выразила заинтересованность в посещении Беларуси.

Стороны также обсудили общие вопросы белорусско-бельгийского сотрудничества.