С 25 января 2020 года планируется повышение тарифов на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5 процентов в сравнении с действующим уровнем, сообщили в РУП «Белтелеком».

Например, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «Ясна 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети интернет для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и другие.

C обновленными тарифами, которые начнут действовать с 25 января, можно ознакомиться здесь.

Как поясняют в «Белтелекоме», компания всегда придерживалась политики сдерживания роста цен на услуги электросвязи путем снижения издержек.

Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен для поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года.

От уровня тарифов и окупаемости зависит возможность развития инфраструктуры, поддержания качества сервиса, обеспечение безопасности информации, и следовательно, повышения качества услуг, говорится в сообщении.