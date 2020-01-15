Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после матча с Се Шувэй на «Премьере» в Аделаиде впервые рассказала о семейной трагедии, которую пережила зимой.

«Это было неожиданно. Отец был молод, ему было всего 43… Я не хотела об этом рассказывать, но думаю, что люди должны знать. Я стараюсь бороться, потому что отец хотел, чтобы я стала первой ракеткой мира. Я делаю это для него, это то, что помогает мне оставаться сильной.

Мне было ментально тяжело тренироваться во время предсезонки. Я старалась не думать ни о чем. Тяжело было покидать родных, ведь они оказались в очень сложной ситуации. Я не могла их оставить, но мне как-то нужно было ехать на турниры. Я не была в восторге от того, что мне нужно играть. Просто делала то, что должна«, — цитирует Соболенко официальный сайт турнира в Аделаиде.