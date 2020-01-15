Белоруска Анна Сола заняла четвертое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает БЕЛТА.

Сола пробежала дистанцию, отстав от победительницы гонки на 50,1 сек., не допустив при этом ни одного промаха на двух огневых рубежах.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась норвежка Тириль Экхофф, которая преодолела 7,5 км за 18 мин. 55,5 сек. Второй стала шведская спортсменка Ханна Эберг (отставание 29,7 сек.). Итальянка Доротея Вирер замкнула тройку призеров (отставание 36,8 сек.).

Другие биатлонистки сборной Беларуси показали следующий результат: Елена Кручинкина стала 16-й, Ирина Кривко — 49-й. Ирина Кручинкина разместилась на 83-й строке итогового протокола.

Продолжатся состязания 16 января спринтом у мужчин.

Завершится пятый этап Кубка мира 19 января гонками преследования у мужчин и женщин.