15 января доллар и евро обновили многомесячные максимумы, пишет select.by.

Курс доллара вырос до максимального значения за 281 день, а евро до максимума за 224 дня на торгах в среду. Стоимость валютной корзины выросла ещё на 0,14% до максимума за два года.

Курс доллара вырос на 0,0045 BYN до 2,1248 BYN/USD и преодолел максимума за 9 месяцев. С начала года американская валюта стала дороже на 0,0163 BYN (+0,77%).

Курс евро поднялся на 0,0036 BYN до 2,3649 BYN/EUR. Это максимальное значение с начала мая 2019 года, но с начала 2020 года европейская валюта подорожала всего на 0,0012 BYN.

Курс российского рубля прибавил всего 0,0054 BYN до 3,4582 BYN/100 RUB.