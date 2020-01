Всего за неделю Госстандарт вынес 38 предписаний в отношении опасной продукции

Синтетические красители в конфетах, гельминты в консервах, «незамерзайка» с метиловым спиртом… Всего за одну рабочую неделю с начала 2020 года Госстандартом вынесено 38 предписаний в отношении опасной продукции.

С начала 2020 года прошло только 5 рабочих дней. Между тем, за столь короткий промежуток времени инспекция Госстандарта вынесла уже 38 предписаний об ограничении на территории Беларуси опасной продукции. Для того чтобы понять, много это или мало, приведем статистику за прошлые годы.

За весь январь 2018 года было вынесено 32 предписания, а за январь 2019 — 81 предписание. Как видно, идет динамика на рост, что говорит о наличии проблем с обращением на территории страны опасной продукции. И если опасные электрические товары поступают в Беларусь из Китая, то опасные продукты – из России и Украины. Новый 2020 год не стал тут исключением.

Так в печени балтийской трески «MaxiFISH», производства ООО «Сервис Партнер» (г.Калининград) и в печени трески «Рыбарь» ООО «Дальпромрыба» (Московская обл., г. Домодедово) инспекцией Госстандарта обнаружены гельминты, а в мармеладе желейном «Ассорти фруктовое» ООО «ФИРМА «ЭСТ» (г. Санкт-Петербург) обнаружено наличие не указанных в маркировке красителей, влияющих на активность и внимание детей. Аналогичные опасные красители указанный российский производитель использует и при производстве драже «Цветные семечки», причем, опять без указания в маркировке. Теперь эти конфеты запрещены в Беларуси, как и конфеты «Валентино» ООО «ДН Класик» (Украина, г. Дубно), в которых выявлено пятикратное превышение транс-изомеров жирных кислот.

Ограниченные к продаже детские товары не ограничиваются одними лишь сладостями. Китайский производитель обуви TAIZHOU LEFEI SHOES INDUSTRY CO., LTD отметился в январе сразу двумя предписаниями Госстандарта в отношении детских ботинок, подкладка которых полностью сделана из полиэстера. А в Беларуси запрещено продавать такую детскую обувь. Аналогичные нарушения обнаружены в полуботинки ясельного возраста эстонской компании MA FASHION HOLDING OU, фабрика которой опять же расположена в Китае. Тот же грех выявлен и в детской обуви китайской компании ZHEJIANG YIBU SHOES CO.

В последнее время проблемой для страны стали и стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости, активно продающиеся вдоль белорусских дорог. Начало 2020 года обозначилось двумя запретами в отношении таких «незамерзаек».

Так в жидкости стеклоомывающей «Веста» с маркировкой «Антилёд» — 30 содержание метилового спирта было превышено в 122 раза, а температура замерзания составила всего минус 9 градусов, вместо минус 30. Производителем значится российская компания ООО «Торговый дом Патриот».

Аналогичные свойства установлены в жидкости марки «Gleid supreme» с маркировкой «Зима» — 30, производства московской компании ООО «ДИОМЕДЕЯ». Она также кристаллизуется при температуре минус 9, вместо минус 30, а содержание метилового спирта превышено в 126 (!) раз.

По характеристикам не дотянули до заявлено и российские антифризы «ARCSOL» и «Starex» -40, которые кристаллизуются уже при температуре минус 21 градус по Цельсию. Такой антифриз может обойтись покупателю очень дорого и повлечь за собой замену двигателя автомобиля. Слава богу, морозов в Беларуси нынешней зимой еще не было, поэтому пострадавших не оказалось. Но антифризы уже запрещены в Беларуси.

Значительную долю среди запрещенных в Беларуси товаров традиционная занимает электротехническая продукция, среди которой, учитывая праздники, есть и елочные гирлянды, способные устроить пожар и лишить семью дома. А щипцы для завивки волос торговой марки HOLT, по данным Госстандарта, имеют небезопасный шнур, который при соприкосновении с нагревательным элементом может просто расплавиться. Так или иначе, каждый из 38 запрещенных в январе товаров признаны по той или иной причине опасными. От них потребитель теперь огражден. А как на счет других? Ведь с той же Россией в Беларуси нет закрытых границ и оттуда к нам может поставляться не только опасная «незамерзайка».

