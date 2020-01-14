Витебским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об угрозе убийством и причинении тяжкого телесного повреждения.

По данным следствия, 16 сентября 2019 года 39-летняя жительница Витебска поехала со своим 43-летним знакомым к нему домой в одну из деревень Витебского района, где они распивали спиртные напитки, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Установлено, что в период времени с 23.00 часов 17 сентября 2019 года по 11.23 часов 18 сентября 2019 года, когда женщина стала себя плохо чувствовать от выпитого, хозяин дома начал агрессивно себя вести. Он кричал на женщину, направлял в ее сторону нож, топор, включенные бензопилу и угловую шлифовальную машинку, высказывал угрозы причинением тяжких телесных повреждений и убийством.

Женщина уйти не могла, так как плохо себя чувствовала. Периодически она, опасаясь за свою жизнь и здоровье, включала диктофон. Обвиняемому потерпевшая старалась не перечить, чтобы не злить его еще больше.

18 сентября 2019 года, когда женщина попыталась покинуть дом обвиняемого, он причинил ей руками тяжкие телесные повреждения. Скорую медицинскую помощь потерпевшей вызвал сосед мужчины, который зашел в гости и увидел женщину в тяжелом состоянии лежащей на кровати.

Следователями допрошены обвиняемый, потерпевшая и свидетели. Проведены очная ставка и проверки показаний на месте. Осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами. Специалистами ГКСЭ проведен ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Обвиняемый официально нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее судим не был. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Мужчине предъявлено обвинение. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.