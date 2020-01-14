Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020. В заключительном матче предварительного раунда белорусы не оставили шансов команде Черногории — 36:27.

Команда Юрия Шевцова шагнула в следующую стадию без бонусных очков. Среди возможных соперников — команды Австрии, Чехии, Северной Македонии, Германии, Испании и Нидерландов. Матчи основного раунда пройдут 16, 18, 20 и 22 января в Вене.

ЧЕ-2020. Сборная Беларуси уложила черногорцев и вышла в основной раунд — каков ее предел?

ЧЕРНОГОРИЯ — БЕЛАРУСЬ — 27:36 (11:17)

ГРАЦ. «Штадтхалле Грац». Начало — в 20.15.

Судьи — Йорум, Клевен (Норвегия).

ЧЕРНОГОРИЯ: Миюшкович, Симич; Анджелич (2), Бакич (1), Чавор (1), Грбович (2), Канкараш, Ласица (1), Липовина (5), Радович, Шевальевич (4), Ф.Вуйович (4), С.Вуйович (3), Б.Вуйович (2), Божович (2), Лазович.

БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Мацкевич; Бровко (2), Кулеш (1), Шилович (5), Пуховский (3), Никуленков (2), Шумак, Юринок (2), Баранов (3), Лукьянчук (1), Подшивалов (1), Королек (5), Вайлупов (7), Бохан (1), Гайдученко (3).

ГРУППА «А»: Хорватия — 4 очка (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 4 (3), Черногория — 2 (3), Сербия — 0 (2).