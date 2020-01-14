В декабре прошлого года 9-месячного Матвея с балкона выбросила родственница, которая пришла в гости к его матери. Отец в это время был на работе. Беда произошла, когда мать ребенка со старшим сыном вышла в магазин.

Ребенка спас прохожий. Он же вызвал на место происшествия милицию и медиков. Последние констатировали у ребенка многочисленные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. После лечения младшего ребенка из этой семьи изъяли обоих детей. Их поместили в Дом малютки. Родителям, в чьей семье чуть не произошла трагедия, дали время обдумать ситуацию и исправиться.

Сейчас комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение вернуть детей в семью. Теперь Матвей вместе со старшим братом дома. Женщина, совершившая преступление, сейчас находится под следствием. Против нее возбуждено уголовное дело.