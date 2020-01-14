Согласно постановлению Совмина от 13 декабря 2019 года №861 «Об установлении базовой величины» с 1 января 2020 года в Беларуси увеличилась базовая величина – с 25,5 до 27 руб.

Рост базовой величины повлиял в первую очередь на увеличение размера штрафов, государственных пошлин и пособий.

Так, увеличилось пособие по безработице – его максимальный размер составляет 2 БВ (54 руб.).

Также изменился размер государственных пошлин при обращении в ЗАГС, суд, агентство по государственной регистрации, органы внутренних дел и другие государственные учреждения.

За замену старого паспорта на новый, регистрацию заключения брака с выдачей свидетельства нужно будет заплатить 1 БВ (27 руб.). Смена фамилии, имени или отчества обойдется белорусам в 2 БВ (54 руб.). За расторжение брака предусмотрена госпошлина в размере 4 БВ (108 руб.).

Увеличились и штрафы для автомобилистов. Например, за отсутствие техосмотра предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 БВ (27 – 81 руб.). Повторный штраф за отсутствие техосмотра составляет от 2 до 5 БВ (от 35 до 135 руб.). За вождение автомобиля в нетрезвом виде помимо лишения водительских прав на 3 года, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 БВ (1350 и 2700 руб. соответственно).

За безбилетный проезд в городском транспорте придется заплатить от 0,5 до 1 БВ (13,5 – 27 руб.). Безбилетный проезд в пригородных маршрутах составляет 0,7 БВ. (18,9 руб.). «Зайцам» в междугороднем транспорте будет предъявлен штраф в размере 1 БВ (27 руб.).

В целом, от изменения базовой величины зависят показатели около 300 нормативных актов.