О случае, который произошел в начале прошлого месяца, пишет пресс-служба МВД.

В милицию обратилась жительница столицы. Правоохранителям минчанка рассказала, что в начале декабря прошлого года она посещала одно из отделений банка, где у нее произошла казусная ситуация – банкомат зажевал 950 рублей, которые она хотела положить на счет.

Женщина обратилась за помощью к сотрудникам банка, однако ей было предложено прийти через несколько дней. Спустя несколько дней заявительница вновь обратилась в банковское учреждение, где узнала, что сумма, которую она клала на счет, в банк не поступила. Минчанке было рекомендовано обратиться к правоохранителям.

Сотрудники отдела уголовного розыска проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий установили, что принадлежащие женщине деньги присвоил 51-летний житель столицы, который также пользовался данным банкоматом.

Мужчина, придя к аппарату после минчанки, заметил, что внутри устройства для приема банкнот находятся купюры, которые не были приняты машиной. Сначала мужчина попытался извлечь деньги руками, однако, когда этого ему не удалось, отключил банкомат от электросети. Аппарат выдал деньги обратно. Мужчина забрал купюры и удалился в неизвестном направлении.