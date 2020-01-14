Государство будет проводить перемены спокойно и целенаправленно, а не революционными методами, заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров, передает БЕЛТА.

«Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но, если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены — народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными», — сказал Лукашенко.

По его словам, в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы. «Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, правительство Беларуси в течение 2019 года при поддержке Всемирного банка разрабатывало дорожную карту комплекса структурных реформ в экономике, пишет «Интерфакс». Ожидалось, что программа реформ могла бы стать основой для привлечения финансирования со стороны международных фининститутов в поддержку ее реализации.

Между тем, в руководстве правительства отмечали, что в диалоге с Всемирным банком ключевым разногласием остается скорость проведения реформ. «В принципе, они (разногласия – ИФ) больше касаются скорости преобразований, которых от нас ждут: горизонт в 2-3 года или горизонт в 4-5 лет. Наверное, это самый главный камень преткновения на сегодняшний день, потому что ни по форме, ни по структуре, ни по наполнению мероприятиями этой карты больших, каких-то глубинных разногласий мы не увидели», — заявлял в конце года первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

Как сообщалось, международные фининституты сходятся во мнении, что белорусская экономика исчерпала восстановительный период роста после рецессии 2015-2016 годов и ее ежегодный рост в среднесрочной перспективе не может превысить 1,5-2%.

МВФ в октябрьском WEO прогнозирует падение темпов роста ВВП Беларуси в 2020 году до 0,3%.