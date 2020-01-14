Одна из крупнейших итальянских газет La Repubblica разместила материал о сервисе по планированию путешествий Eightydays.me, который разработали белорусы.

Как сообщает издание, сервис базируется в Сан-Франциско. Сайт и приложение, вдохновленные книгой «Вокруг света за 80 дней», помогает организовать поездку, включив в нее множество промежуточных пунктов в разных странах.

Для этого надо выбрать даты и пункты отправления/прибытия, а также города, которые хочется посетить. Алгоритм через несколько секунд предлагает тур с продуманной «цепочкой» билетов на разные виды транспорта.

Пока приложение работает лишь для Европы. Но в течение нескольких месяцев область действия будет расширена за счет Азии и Северной Америки.

Кроме того, пока «цепочка» составляется на период не менее 5 дней. В планах переработать алгоритм также и на более короткие поездки – скажем, только на 3 ночи.

Кстати, недавно стало известно, что в планировщик путешествий Eightydays.me вложил свои деньги известный российский дизайнер Артемий Лебедев.