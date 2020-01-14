Масштаб коррупции в России не снижается, ее объемы измеряются триллионами рублей, а для борьбы с ней Счетной палате нужны дополнительные полномочия, заявил глава контрольного органа Алексей Кудрин в интервью РИА «Новости».

«Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается», — сказал он.

По словам Кудрина, ущерб от коррупции может измеряться «триллионами рублей», а бюджет из-за этого ежегодно теряет в пределах 2-3 млрд рублей в год.

При этом, по его словам, Счетная палата, выявляя финансовые нарушения, сейчас может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые дальше сами выясняют, можно ли считать эти нарушения коррупционными преступлениями.

«Определенные точечные нововведения нам бы помогли более эффективно бороться с коррупцией», — заявил Кудрин.

«Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», — пояснил он.