Вопрос с ценой российской нефти для Беларуси тесно связан с указанием руководства России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Кремле.

По словам источников, жесткая позиция всех без исключения крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки нефти в Беларусь напрямую связаны с указаниями российского руководства.

Как утверждает издание, Москва не видит оснований идти на уступки Минску, учитывая, что страны не могут уладить противоречия относительно «дорожных карт» по интеграции экономик двух стран.

Однако, чтобы не доводить ситуацию до кризиса руководство России пока разрешило поставки нефти в Беларусь компаниям Михаила Гуцериева. Однако объем этих поставок выбран такой, чтобы Беларуси хватило на внутреннее потребление и только, но не для экспорта нефтепродуктов, пишет «Ежедневник».