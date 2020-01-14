Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,5%, с декабрем 2018 года — 104,7%.

Такие данные опубликовал национальный статистический комитет.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018-го — 103,5%.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,5% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 4,3% — по сравнению с декабрем 2018-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 3,7% по сравнению с декабрем 2018-го.

Услуги в декабре в сравнении с ноябрем этого года подорожали на 0,8%, по сравнению с декабрем 2018-го — на 6,9%.

Напомним, инфляция в 2018 году в Беларуси составила 5,6%, в 2017-м — 4,6%.