В среднем наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой чувствуют себя жители в возрасте 48,2 года, а с развитой — в возрасте 47,2 года, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.

Чтобы установить взаимосвязь между возрастом и уровнем счастья, эксперт изучил данные по 132 странам. По словам Блэнчфлауэра, для каждой можно нарисовать «кривую счастья», которая будет похожа на букву U: пик несчастья приходится на средние годы вне зависимости от среднего уровня доходов или продолжительности жизни.

К развивающимся странам профессор относит, например, Беларусь, Россию, Украину и Турцию, а к развитым — США, Великобританию и Германию.