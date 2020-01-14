После изучения дымовых шлейфов, космическое агентство NASA заявило, что дым уже прошел половину пути вокруг Земли и повлиял на качество воздуха в других странах.

NASA сообщило, что австралийские дым и копоть сначала добрались до Южной Америки, вызвав белый туман. В Новой Зеландии потемнел снег на горных вершинах и появились «серьезные проблемы с качеством воздуха». К 8 января дым обогнул половину земного шара.

«Беспрецедентные условия» жары в сочетании с сухостью привели к «необычайно большому» числу пиро-кучево-дождевых облаков (pyrCbs). Такие облака обеспечивают путь для проникновения дыма в стратосферу на высоте более 16 км, и, попав туда, дым может распространяться на тысячи километров от своего источника и влиять на атмосферные условия по всему миру.

Николя Беллуин, климатолог из Университета Рединга, сказал, что, хотя подобный тип частиц не редкость и они распространяются по всему миру, концентрация частиц, создаваемых пожарами в Австралии, была необычной и могла повлиять на качество воздуха в других местах, в том числе в Чили и Аргентине.

«Если мы начнем наблюдать пожары такого уровня в Австралии каждый год или каждые несколько лет, то воздействие на качество воздуха и климат станет заметным», — сказал он.

Как ожидается, дым от пожаров вернется на материк к началу февраля.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Почти за полгода на континенте сгорело более 11 млн гектаров земли, а некоторые дороги стали непригодными, а потому правительство все чаще задействует вертолеты, чтобы прийти на помощь.