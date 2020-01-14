Белорусы не верят, что могут повлиять на государство, и все меньше полагаются на него

Стереотипный белорус во всем полагается на власть, не хочет брать инициативу в свои руки, больше всего на свете боится перемен, а если и согласен на них – то хочет еще больше государства в экономике.

Свежий национальный социологический опрос Pact опровергает сразу все эти мифы.

Статью основателя SENSE Analytics Артема Шрайбмана, подготовленную на основании данных, предоставленных Pact, опубликовал Thinktanks.by

Этот текст открывает серию аналитических записок по итогам национального репрезентативного опроса Pact об отношении белорусов к реформам, социальному контракту, внешней политике, гендерной проблематике, гражданскому обществу, медиа и роли государства. Опрос проводился в августе-сентябре 2019 года.

Основные выводы:

Большинство белорусов всех возрастов полагаются на себя, а не на государство в вопросах благосостояния, образования, здравоохранения и трудоустройства.

Три четверти белорусов считают, что не могут влиять на решния местных властей, 80% — не чувствуют, что могут повлиять на политику центральной власти.

Более половины белорусов хотят реформ, и лишь немногим более 20% выступают против них. Два из трех сторонников реформ, предпочитают, чтобы государство уходило из экономики. Доля этих “рыночников” стабильно растет в последние годы.

Большинство белорусов готовы терпеть негативные последствия реформ в течение 5-7 лет, особенно – ради перспектив лучшей жизни для своих детей и для себя. Политические ценности (европейский путь развития или независимость страны) мотивируют лишь небольшую часть общества.

В связи с реформами респонденты больше всего боятся роста цен, безработицы, падения уровня жизни и доходов. Фобии по поводу неравенства или политического хаоса в белорусском обществе не распространены.

Самостоятельный народ

Это может показаться удивительным, но белорусы склонны скорее полагаться на себя, чем на государство в обеспечении своего здоровья, образовании для себя и для своих детей, трудоустройстве и благосостоянии.

Людям задали вопрос, от чего в большей степени зависят эти стороны жизни – от действий государства или собственных усилий. Оказалось, что белорусов, которые скорее и целиком полагаются на себя («самостоятельные») в несколько раз больше, чем тех, кто скорее и целиком видит опору в государстве («патерналисты»). При этом «самостоятельные» доминируют над «патерналистами» во всех возрастных группах по всем пяти вопросам. Нет большой разницы в «самостоятельности» между мужчинами и женщинами и между респондентами разных возрастов.

Интересно посмотреть на эти цифры в динамике. По большинству показателей число белорусов, которые полагаются на себя, выросло даже по сравнению с прошлым годом. Аналогичный опрос в сентябре 2018 года показал, что «самостоятельных» в вопросе здоровья было 66%, а в 2019-м стало 73%, в вопросе благосостояния – 55% (стало 58%) и в вопросе трудоустройства – 43% (стало 49%).

Кроме растущей экономической самостоятельности белорусов, они хронически не верят в то, что могут влиять на решения властей – как местных, так и центральных. Эти настроения не поменялись по сравнению с прошлым годом.

Всего 15% согласны, что их действия и выбор влияют на решения и политику местных органов власти. У 76% — обратная точка зрения. А с решениями высшей государственной власти доля «оптимистов» падает ниже 11%, а доля «скептиков» вырастает почти до 80%. Эти цифры в целом стабильны у всех групп респондентов, вне зависимости от пола и возраста. Колебания в разных группах не превышают 5%.

Эти две особенности массового сознания дополняют друг друга – белорусы не верят, что могут повлиять на государство, и все меньше полагаются на него.

Люди хотят реформ и все больше – ухода государства из экономики

Опрос в очередной раз подтвердил, что большинство белорусов (53,3%) хотят реформ. Кроме того, все больший процент выступает за рыночные преобразования. Почти 36% хотят снижения влияния государства и государственного контроля, а вдвое меньше (17,4%) – хотят его увеличения. 21,6% белорусов не хотят реформ.

Похожие данные были получены и в 2018 году, когда за увеличение влияние государства выступило 16% опрошенных, за его уменьшение – 32%, а 18% было против реформ. Как видно, за год все эти три группы респондентов немного прибавили, и произошло это за счет серьезного снижения числа тех, кто затруднился или отказался отвечать. Значит, все больше белорусов понимают, что думают о реформах.

Доля прорыночных взглядов, ожидаемо, падает с возрастом. Если среди молодых и людей средних лет (от 18 до 60 лет) “рыночников” почти 40%, то среди пенсионеров – лишь четверть. С возрастом растет и запрос на стабильность, то есть на отказ от реформ. Доля таких людей колеблется около отметки 20% у экономически активного населения и вырастает до 34% у респондентов старше 60 лет.

Среди противников реформ поровну мужчин и женщин. А вот в группе сторонников реформ есть дисбаланс. “Рыночников” среди мужчин – почти 42%, а среди женщин – 31%. Женщины-респонденты чаще затруднялись ответить на этот вопрос.

То, что белорусы становятся все большими рыночниками, — не новость. Этот тренд зафиксировал опрос исследовательского центра ИПМ о ценностях белорусов в 2018 году. По их данным доля условных «последовательных рыночников» в белорусском обществе за 10 лет (с 2008 по 2018 год) выросла с 12,4% до 27,5% за счет небольшого сокращения всех остальных групп – «частичных рыночников», «неопределившихся» и «социалистов».

Наши данные позволяют точнее определить, когда произошел перелом во взглядах белорусов. Если за реформы уже много лет стабильно выступает большинство, то двукратный перевес «рыночников» (сторонников снижения роли государства) над «социалистами» (сторонников увеличения роли государства), зафиксированный в опросе Pact, – относительно новое явление. Серьезные изменения произошли в 2016-2018 гг.

Чтобы убедиться в этом, нужно сравнить данные опросов Pact за последние два года и ответы на похожий вопрос в национальном опросе из проекта BISS «Рефорум» в 2014-2015 годах. Тогда «социалистов» среди сторонников реформ было примерно на четверть больше, чем «рыночников». Сейчас, напомним, рыночники имеют двукратный перевес.

Судя по всему, очередной кризис 2015-2016 годов и стабильно низкие темпы роста с тех пор, стали причиной глубокого разочарования белорусов в модели экономики, построенной на доминировании государства. Вероятно, на людей все большее влияние оказывает и риторика правительства, в экономическом блоке которого с 2015 года доминируют прорыночно настроенные чиновники.

Однако даже среди сторонников реформ в Беларуси сложно найти людей, готовых поддержать «шоковую терапию». Таких – меньше 12% из тех, кто согласился, что реформы нужны. В основном, сторонники реформ выступают за постепенные и планомерные изменения во всех отраслях (41%) или за точечные изменения только в отдельных сферах (35%).

Причем именно последняя группа – сторонники точечных реформ – показала значительный, почти двукратный рост с 2018 года – тогда их было всего 19%. А доли тех, кто готов поддержать «шоковую терапию» и даже просто постепенные и планомерные изменения, но во всех отраслях, упали на 7 п.п. каждая.

Будучи в целом на стороне реформ, в первую очередь – рыночных, белорусы по прежнему не хотят резких перемен. При этом их отношение к реформам – не статично и меняется под воздействием экономической реальности.

Если терпеть, то ради детей

Большинство белорусов готовы терпеть негативные последствия реформ на протяжении 5-7 лет. Неготовых к этим трудностям – чуть больше 30%. Первую позицию в списке будущих благ, ради которых белорусы готовы потерпеть, занимают перспективы высокого уровня жизни и новые возможности для детей (25%). С небольшим отставанием идет более высокий уровень жизни для себя в будущем (18%). Лишь 13% готовы терпеть негатив от реформ ради “сильной, независимой и суверенной Беларуси”. А европейский путь развития страны мотивирует на жертвы лишь менее 6% белорусов.

Высокие цели независимости и европейского будущего не «заводят» белорусов. Гораздо ближе им перспективы лучшей жизни, особенно, если это касается уровня жизни детей.

В связи с возможными реформами белорусы, в первую очередь, боятся четырех негативных последствий – роста цен (об этом сказали 47% опрошенных), снижения уровня жизни (43%), роста безработицы и падения доходов (по 35%). Ожидаемо, у пенсионеров опасения по росту цен вырываются до отметки в 56%, а рост безработицы заботит лишь каждого пятого респондента старшего возраста.

Любопытно, что по сравнению с 2018 годом, пошли на заметный спад почти все «фобии». Лишь рост цен стал на 7 п.п. выше в списке опасений белорусов от реформ.

Белорусы сильнее переживают за собственное благосостояние, работу и цены, чем за судьбу госпредприятий или суверенитет.

Социально-политические риски или рост неравенства также тревожат лишь небольшое меньшинство. Это не значит, что белорусам безразличны ценности, не попавшие в топ списка. Просто большинство может считать, что реформы им не угрожают.

Потеря соцподдержки также перестает быть актуальным страхом. То ли потому, что люди не верят, что государство пойдет на это даже в случае реформ, то ли потому что соцподдержка в глазах большинства сжалась настолько, что уже нечего терять.

Первым делом – экономика и здравоохранение, а политика – потом

Традиционно в списке приоритетных для белорусов направлений реформ, доминируют социально-экономические темы. Реформы политической системы, внешней политики и судебной системы, заботят меньшинство сторонников перемен.

Две однозначные сферы-лидера по важности реформ для страны – экономика (55%) и здравоохранение (46%). Затем идет группа ответов, которые можно отнести к темам средней значимости. По 33% – у образования и пенсионной реформы, 24% – у соцзащиты, 21% – у ЖКХ, транспорта и почти столько же у политической системы. Более конкретные политические темы, вроде судебной системы и внешней политики, набирают 10-11%. Охрана окружающей среды – 8,5%, а сфера безопасности – меньше 5%.

Несколько другая картина в ответах наблюдается если спросить людей, которые хотят реформ, о том, что важно лично для них. Лидеры тут те же – экономика (41%) и здравоохранение (48%), правда они меняются местами. Далее следуют выросшие в важности образование и (30%) пенсионная система (27%). Другие сферы в восприятии белорусов перестают иметь такое же значение для себя, как они имели для страны. Соцзащита получает всего 10%, политическая система – 12%, ЖКХ – 13%. Все остальное набирает 5% и меньше.

Любопытно, что в вопросе важности реформ есть заметные различия во взглядах между мужчинами и женщинами. Мужчины в среднем на 7-9 п.п. чаще называют экономику, внешнюю политику, судебную и политическую системы среди приоритетных для страны сфер реформ. У женщин же, по сравнению с мужчинами, вперед вырываются здравоохранение (+17 п.п.) и образование (+13,5 п.п.). Ожидаемо, пожилые люди чаще называют важной для реформ пенсионную систему, соцзащиту и здравоохранение, а молодежь – образование и экономику.

Национальный опрос проводился компанией MIA Research по заказу Pact в форме индивидуального анкетного интервью по месту жительства респондентов в соответствии со всеми критериями репрезентативности. Опрошено 1507 человек, допустимая ошибка выборки – 3%.