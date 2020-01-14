Граждане 44 стран смогут въехать в Беларусь без визы во время чемпионата мира по хоккею 2021 года, следует из указа, который размещен во вторник на Национальном правовом интернет-портале республики, передает Sputnik.by.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый режим для участников и гостей мирового хоккейного первенства, которое Беларусь будет проводить совместно с Латвией в будущем году.

В указе говорится, что безвизовый порядок въезда в Беларусь, выезда из страны и временного пребывания на ее территории устанавливается с 20 апреля по 31 мая 2021 года для участников ЧМ. С начала и до конца мая безвиз получат иностранцы из 44 государств, которые приведены в приложении. Так, это туристы из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Мальты, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии и ряда других стран.

Для безвизового въезда в республику иностранным туристам достаточно будет предъявить действующий документ для выезда за границу.

Отмечается также, что с 20 апреля по 23 мая 2021 года участникам и болельщикам ЧМ скорая (экстренная и неотложная) медпомощь в месте проведения матчей будет оказываться бесплатно. Кроме того, предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных на ЧМ лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.