Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии, заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — цитирует Крутого госагентство БелТА.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — добавил первый вице-премьер.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. «Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», — отмечалось в сообщении пресс-службы президента.