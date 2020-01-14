Сегодня, 14 января, известному белорусскому драматургу Андрею Курейчику – 40 лет.

Празднует день рождения Курейчик не в Минске, он отправился в небольшое турне по европейским странам. Пару дней назад Андрей находился в Нидерландах, ходил по амстердамским театрам и музеям, до этого был в Италии.

По словам Андрея Курейчика, самый главный подарок к юбилею ему сделала Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

«Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич в мою скромную честь сделала небольшую творческую встречу в белорусском ПЭНе, – проинформировал общественность Курейчик в соцсетях. – Говорит, что такие встречи с разными членами ПЭНа станут хорошей традицией. Спасибо вам огромное, Светлана Александровна, что выбрали меня первым! Вы – целая вселенная в литературе, грандиозная личность, благодаря Вам сериал «Чернобыль» обрел свой объем и глубину, а кроме того, Вы просто очень добрый, искренний и теплый человек. Еще раз спасибо Вам за ваши книги и за этот чудесный подарок!»