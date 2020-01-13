Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщает официальный представитель УСК по городу Минску

Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, с апреля 2017 года по март 2019 года, являясь директором ЧТУП «Райтлайн», под предлогом продажи, доставки и установки корпусной мебели, кухонного гарнитура, окон и дверей мужчина завладел денежными средствами 235 граждан и благотворительного общественного объединения «Поможем детям Чернобыля» на общую сумму более 223 тысяч рублей.

Обвиняемый разместил в региональных газетах объявления о продаже в кредит корпусной мебели, кухонного гарнитура, окон и дверей. Покупатели передавали ему наличные деньги в качестве предоплаты. Кроме того, денежные средства перечислялись банками на счет предприятия на основании кредитных договоров, заключенных с гражданами.

После получения денежных средств от потерпевших обвиняемый по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял, на их телефонные звонки не отвечал, а полученные денежные средства он тратил на личные нужды.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Меры к возмещению причиненного ущерба обвиняемый не предпринял.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.