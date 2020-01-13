Северокорейская молодая мама бросилась в пламя горящего дома, чтобы спасти своих детей, и оказалась за решёткой. По мнению властей, в первую очередь женщине следовало вынести из огня портреты государственных вождей — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Зато мужчина, который сделал это вместо неё, теперь наслаждается славой героя, хотя ещё вчера считался опасным преступником.

У самой границы с Китаем в частном секторе округа Онсонг, провинция Северный Хамгён, Северная Корея, 30 декабря вспыхнул пожар — загорелся дом, в котором жили две молодые семьи. Никого из взрослых не было дома в этот момент, но, увидев дым, они бросили все дела и поспешили на помощь своим детям. Одна из женщин ворвалась в полыхающий дом и вынесла малышей, однако вместо поддержки со стороны соседей и правительства получила лишь осуждение и угрозу реального тюремного заключения, пишет DailyNK.

Сразу же после спасения детей на место пожара прибыли сотрудники Министерства государственной безопасности Северной Кореи (MSS), которые арестовали женщину за то, что она не спасла из дома портреты национальных лидеров — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По словам мамы, она даже не успела подумать об изображениях — когда она подбежала к дому, он уже полностью был охвачен огнём, оставалось выбирать — либо дети, либо портреты, но властей её слова не убедили, ведь рамки сгорели дотла.

По законам Северной Кореи, все изображения семьи Ким должны восприниматься жителями с таким же почтением, как и сами национальные лидеры. Отсутствие должной заботы о них считается серьёзным политическим преступлением. При этом те, кто спасает портреты от любых угроз, становятся национальными героями. И в этой истории тоже нашлось место для такой самоотверженной любви к родине.

В то время, как жительницы обоих горящих домов выносили из пожара своих детей, на ферме неподалёку работал мужчина, только освобождённый из тюрьмы, где сидел за насильственные преступления. Бывший заключённый услышал крики и бросился на помощь портретам. Он забежал в жилище соседки героини истории и вынес изображения Кимов на улицу. Всего за один день он превратился из опасного преступника в героя нации и, как, по словам журналистов, показывает практика, скоро может получить государственную награду.

Женщине, портреты которой таким образом оказались спасены, ничего не угрожает. Но вот второй маме не повезло — сейчас она находится в заключении, пока идёт следствие MSS. Оба её ребёнка нуждаются в антибиотиках для лечения ожогов, но она не может их купить, пока сидит в неволе. Соседи семьи хотят помочь малышам, оплатив им лекарства, но не делают этого, опасаясь, что их обвинят в пособничестве семье политического преступника.

Любые изображения нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына северокорейцы лелеют точно так же, как портреты его отца и деда, однако пользователям Сети по всему миру это не мешает делать мемы с ним. Чего только стоит лидер нации, залезший на коня и подозрительно напоминающий кого-то.

Северная Корея — очень закрытая страна, о реальной жизни которой мало что известно. Даже простые фотографии редких туристов подвергаются тщательной цензуре.