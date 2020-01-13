Вопрос о том, существуют ли привидения, давно уже волнует множество людей. Десятки тысяч людей так или иначе занимаются исследованием этого загадочного явления. Так, только в США насчитывается порядка двух тысяч любительских команд, относящих себя к охотникам за привидениями. Однако до сих пор нет ни одной достоверной теории, которая могла бы окончательно подтвердить или же опровергнуть существование призраков.

Множество историй о призраках даже образовали особый жанр — истории с привидениями. Именно призраки среди всех паранормальных явлений вызывают наибольший интерес. По большей части это объясняется тем, что такие истории связаны со смертью, то есть того, что касается каждого.

С древних времен существует теория, что умершие могут оставаться среди живых в виде бесплотного духа. Многим это помогает найти утешение, ведь это означает, что такие духи оберегают и защищают в трудные минуты. Кто-то не просто верит, а когда-то и сам мог наблюдать что-то необъяснимое, что в итоге можно было приписать к доказательствам существования мира духов.

Не обошли эти моменты и представители научного мира, которые также пытались дать разъяснение этому явлению. Однако изучение привидений — дело достаточно сложное, ведь для них фактически не существует даже конкретного общепринятого определения. Кто-то считает привидениями потерявшиеся духи умерших. Для других это спроецированные в наш мир телепатические сущности. Третьи же вообще дали привидениям свою классификацию: это полтергейсты, разумные духи и «тени». В любом случае — утверждать что-то конкретное в настоящее время просто невозможно.

Также стоит отметить, что теории о существовании привидений не могут объяснить и возникшие противоречия. Так, например, нет единого мнения о материальности призраков. Если рассуждать логически, то они должны либо быть бестелесными и беспрепятственно проходить через любые предметы, либо же обладать способностью перемещать предметы, то есть хлопать дверьми или же бросаться вещами.

Также недоумение вызывает и вопрос о том, что если привидениями признавать души людей, то в таком случае, почему они сопровождаются лишенными души предметами — одежда, трости и т.п. Сюда же относятся и привидения-автомобили, поезда и другие технические и не только объекты.

Еще одни разногласия вызывает и версия о том, что привидения представляют собой жаждущие отомстить своим убийцам души жертв. В таком случае логично было бы просто сообщить имена преступников с помощью тех же медиумов, которые, как утверждается, способны общаться с миром мертвых.

Стоит отметить, что многочисленные охотники за привидениями используют самые разные методы изучения и распознавания духов. При этом большинство из них утверждает, что опирается на науку и применяет новейшее высокотехнологическое оборудование. Однако все эти приборы так и не смогли достоверно обнаружить привидения. Максимум, что оказалось доступно — это неясные пятна на фото и рассказы об отказе техники. Существует также и противоположная позиция — доказать существование призраков не удается потому, что такого оборудования еще не изобретено.

Объяснение призракам пытались найти и в законах физики. Так, еще Альберт Эйнштейн в свое время предложил свое обоснование: если энергию нельзя уничтожить, то во что переходит энергия человеческого тела после смерти? Вполне может быть, что в этот момент как раз и происходит трансформация в привидение. Однако энергия с таким же успехом может переходить и в окружающий мир, высвобождаясь и так или иначе поглощаясь другими организмами, что является более научно объяснимым.

Но, в любом случае, стоит отметить, что истории о привидениях продолжают притягивать внимание как тех, кто в них верит, так и скептиков, отрицающих их существование. Просто каждый ищет в них то, что желает найти.