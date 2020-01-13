Вступление в силу визового соглашение с ЕС в июне 2020 года является реальной и достижимой целью. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии. «За депутатами дело не станет. Мы уже продекларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Думаю, что в первый-второй день это будет сделано», — сказал Андрей Савиных.

После того как документы будут ратифицированы Национальным собранием, они должны быть одобрены Европейским парламентом. Окончательно вступить в силу договоренности могут в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года. «К этому мы будем стремиться. Это вполне разумная и достижимая цель», — считает депутат.