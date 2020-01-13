В милицию 3 января текущего года по факту безвестного исчезновения сожительницы обратился 38-летний житель Лидского района. В ходе проведения неотложных проверочных мероприятий было установлено, что исчезновение женщины может носить криминальный характер, сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав Лидского РОСК.

На основании собранных первичных данных в отношении 48-летнего и 36-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По предварительным данным, женщина была задушена в ходе конфликта в доме одного из подозреваемых, в котором они вместе распивали спиртные напитки, останки тела захоронены. В ходе производства проверки показаний на месте с участием одного из подозреваемых мужчина продемонстрировал место захоронения.

Следователями проведены осмотры места убийства и захоронения, в ходе дополнительного осмотра указанного мужчиной места 4 января текущего года было обнаружено и изъято тело потерпевшей.

В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.