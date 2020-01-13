Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) в честь десятилетия компании рассказал о ее истории. В частности, Цзюнь раскрыл секрет появления названия корпорации, передает Лента. Ру со ссылкой на Mydrivers.

По словам топ-менеджера, основатели сперва остановились на двух вариантах: Red Star и Xuande. От первого пришлось отказаться, так как на рынке уже существовала компания с таким же названием, от второго — из-за неблагозвучности. В расширенный список также попали названия Qianqi, Antong, Lingxi и другие.

Цзюнь рассказал, что в итоге его партнеры остановились на версии Xiaomi и уточнил, что название носит символический характер. Во-первых, «mi» в конце этого слова означает мобильный интернет (mobile internet), на развитие которого Xiaomi планировала сделать упор. Во-вторых, окончание является аббревиатурой названия фильма «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible). Лэй Цзюнь объяснил, что в новой компании понимали, что им придется приложить много сил, чтобы конкурировать с лидерами рынка.

Первая встреча учредителей Xiaomi состоялась 14 января 2010 года. Официальной датой основания корпорации считается 6 апреля 2010 года. На данный момент Xiaomi является одним из лидеров китайского и глобального рынка смартфонов и занимается производством товаров в сегменте потребительской электроники.