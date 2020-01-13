Ради сохранения стабильности в стране президента Абхазии Рауль Хаджимба выполнил требование протестующих и подал в отставку.

Как заявил вице-президент республики Аслан Барциц, президент при этом не исключил участия в будущих выборах главы государства.

«Да, во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ», — отметил помощник, его цитирует РИА Новости.

Тем временем несколько сотен сторонников оппозиции собрались около госдачи президента, повторяя свои требования.

В Абхазию в воскресенье прибыл помощник российского лидера Владислав Сурков, однако о его встрече с Хаджимбой пока не сообщалось.

Ранее Рауль Хаджимба принял на своей госдаче лидера оппозиции Аслана Бжанию, который лично передал ему требование уйти в отставку и назначить новые выборы на 22 марта.