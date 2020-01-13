Новой главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров. Она заменит на данном посту Александра Пивоварского, который занимал его с 2016 года и далее продолжит свою деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, сообщили в финучреждении.

«Для меня большая честь продолжать дело, успешно начатое моим предшественником, и я сделаю все возможное, чтобы и далее развивать нашу деятельность в Беларуси, а также способствовать распространению передового опыта в области ведения бизнеса в стране. Я планирую развить успех, которого мы добились в частном и государственном секторе, и продолжать наш конструктивный политический диалог с властями», – сказала г-жа Петров, комментируя свое назначение.

Г-жа Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году и ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности Банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.