По итогам состоявшихся сегодня, 13 января, переговоров между Россией и Беларусью, на которых обсуждался вопрос условий транзита нефти по территории нашей страны, стороны снова не пришли к единому решению.

Напомним, что Беларусь хочет увеличить тарифы на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Республики. Свою точку зрения наша сторона обосновывает договоренностями, которых удалось достигнуть в августе 2019 года, а также методикой, ранее утвержденной антимонопольными ведомствами как России, так и Беларуси.

По информации агентства Минск-Новости, у российской стороны возникло несколько вопросов, которые касаются точности выполненных ранее расчетов, произведенных в ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В частности, это касается объемов нефти и недополученной выручки из-за уменьшения объемов транспортировки в 2019 году.

На ближайшее время запланирована встреча специалистов для уточнения результатов расчетов.

По информации МАРТ, согласно действующей методике, стороны должны прийти к единому соглашению до 15 января. Если же этого не произойдет, то решить вопрос по транзиту нефти на территории нашей страны нужно будет до 1 февраля 2020 года.