На польско-белорусской границе вблизи пункта пропуска в Кузнице женщина взяла камень и бросила в машину, которая встроилась в очередь. Об этом рассказал читатель autogrodno.by и поделился видеозаписью.

На польско-белорусской границе произошел скандальный случай: женщина с камнем в руках не давала встроиться в очередь нетерпеливым водителям. Водитель автомобиля «Nissan» не воспринял всерьез намерения женщины и вклинился в очередь. В ответ в его машину полетел тяжелый камень.

Авторы видео также не хотели стоять в общей очереди, но передумали после данного эпизода с камнем.