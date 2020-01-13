На Аляске (США) спасли мужчину, который провел на морозе 23 дня. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции штата.

Правоохранители получили запрос на проверку состояния 30-летнего Тайсона Стила. Американец жил в отдаленной местности, примерно в 30 километрах от ближайшего города. От Стила в течение нескольких недель не поступало никакой информации.

Полицейский вертолет обнаружил Тайсона размахивающим руками. На снегу был вытоптан сигнал SOS.

Оказалось, что дом американца сгорел в середине декабря. В огне погибла собака Стила. Мужчина оставался без крыши над головой в течение 23 дней.