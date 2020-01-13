В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на домашней арене проиграло «Спартаку» (1:5).
«Зубры» с 32 набранными очками являются худшей командой лиги, до зоны плей-офф — 18 баллов.
ДИНАМО Мн — СПАРТАК — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
МИНСК. «Минск-Арена». Начало в 17.10.
ДИНАМО Мн: Тэйлор (Толопило, 20.32); Знахаренко — Достанко, А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Морроу — Готовец, Аносов — Спунер — Принс; Граньяни — Еременко, Павленко — Демков — Павлович; Денисов — Китаров, Мартынов — Паре — Дроздов.
СПАРТАК: Гудачек; Херсли — Мусин, Федоров — Ганзл – Хохлачев; Вишневский – Рылов, Карсумс – Зубов – Даугавиньш; Гончаров — Кулик, Котляревский — Юньков — Никонцев (к); Тришин — Львутин, Талалуев — Столяров — Галимов.
ШАЙБЫ: 0:1 — Юньков (Никонцев, Талалуев, 7.52). 0:2 — Даугавиньш (Хохлачев, Галимов, 16.25). 0:3 — Вишневский (Рылов, Даугавиньш, 20.32). 0:4 — Никонцев (Хохлачев, Вишневский, 25.27 — бол.). 1:4 — Спунер (Принс, Аносов, 45.37). 1:5 — Никонцев (Хохлачев, Вишневский, 57.10 — бол.).