Группа лиц обвиняется в создании лаборатории для производства оптовых партий психотропов

Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об изготовлении особо опасных психотропных веществ с использованием лабораторного оборудования, возбужденное по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений Государственного пограничного комитета, сообщила официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны трое неработающих молодых людей, все они – 1995 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые наладили лабораторное оборудование с целью производства не менее 30 килограммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и 70 килограммов особо опасного психотропного вещества мефедрон для последующего сбыта другими лицами. Координировал их действия в ходе конспирированной переписки организатор интернет-магазина по продаже оптовых партий запрещенных веществ.

Согласно плану и отведенной роли в начале 2019 года 23-летний обвиняемый зарегистрировался в качестве предпринимателя и арендовал производственно-складское помещение. Для маскировки по документам фирма занималась реализацией строительной и промышленной химии.

Еще двое фигурантов присоединились в марте прошлого года. По поддельному паспорту один из них снял квартиру, арендовал в Минском районе еще один склад.

Указанные помещения обустроили необходимым лабораторным оборудованием, снабдили сырьем, инструментом, приборами и приспособлениями, предназначенными для химического синтеза. Прекурсоры, реагенты для производства психотропов забирали по координатам из тайников.

По результатам проведенных осмотров изъято не менее 30 килограммов изготовленного особо опасного психотропного вещества альфа-PVP и альфа-PHP, 100 килограммов прекурсоров, около 1,5 тонны жидкостей, являющихся веществами, используемыми при изготовлении психотропных веществ, дорогостоящее лабораторное оборудование, технические приспособления, спецодежда и т.д.

Экспертами ГКСЭ проведены десятки экспертиз по изъятым вещественным доказательствам, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Действия всех подследственных квалифицированы по ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (с целью сбыта изготовление, приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ, их прекурсоров, организованной группой, сопряженные с изготовлением психотропных веществ, их прекурсоров, с использованием лабораторной посуды и лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза) и ч. 1 ст. 13 и ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к незаконному с целью сбыта изготовлению, хранению и перевозке особо опасных психотропных веществ, организованной группой, сопряженные с изготовлением психотропных веществ с использованием лабораторной посуды и лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Также одному из них вменяется ч. 2 ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь (использование заведомо подложного документа, повторно, группой лиц по предварительному сговору).

С момента задержания к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Работа правоохранителей по установлению иных участников преступной деятельности продолжается.