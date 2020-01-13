Музыкальный ресурс Beehype, который рассказывает об актуальной музыке со всего мира, составил список лучших песен 2019 года. В него попали сразу две белорусские группы, сообщает «Минск-Новости».

В плейлист «99 лучших песен мира» включен трек «Звезды» минской группы «Молчат дома». Ребята играют музыку на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Их второй LP «Этажи», выпущенный на берлинском лейбле, по версии британских критиков, вошел в 20-ку лучших альбомов 2018 года. А в ноябре прошлого года музыка группы прозвучала в рекламе популярного бренда одежды.

Трек «Звезды» отличной группы «Молчат Дома».

Кроме того, в список также попала песня Kusta из последнего альбома Me, Mother группы Shuma. Коллектив известен своим исполнением архаических белорусских песен в современной вокальной манере с использованием электронной музыки.