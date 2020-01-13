Белорусские ученые разрабатывают новую оригинальную формулу лекарств от рака.

Онкология на ранних стадиях излечима. Парадокс в том, что страшная болезнь поначалу практически не проявляется. И выявить ее самостоятельно невозможно, сообщает «Беларусь1«.

Экспресс-тест на рак пока нельзя купить ни в одной аптеке. Но в лабораториях Академии наук уже занимаются и такой разработкой. Специальная субстанция при взаимодействии с кровью может распознать лейкемию на ранней стадии. Ученые Института биофизики уже подготовили такую формулу.

Когда экспресс-тест на рак крови появится, провести анализ можно будет даже в домашних условиях. Кроме того, такие исследования могут стать платформой для создания экспресс-тестов и на другие виды онкологии.