По итогам 2019 года Беларусь заняла 44 место в рейтинге стран мира по уровню инфляции.

Белорусская инфляция, учитываемая в рейтинге, составила 5%. Это самый высокий уровень инфляции среди соседних стран. Данные о финансовых успехах экономик 196 стран представил ресурс tradingeconomics.com.

Беларусь в рейтинге оказалась на 44 месте, между Мадагаскаром и Лесото.

Украина с показателем инфляции 4,1% по итогам 2019 года заняла 51-ю строчку.

Польша в рейтинге с уровнем инфляции 3,4% заняла 65-е место, Россия с инфляционным показателем 3% оказалась на 71-й позиции, а Литва и Латвия с инфляцией 2,7% и 2,3% разместились на 85-й и 91-й строке соответственно.

Самая высокая инфляция в мире зафиксирована в Венесуэле. В 2019 году венесуэльский боливар обесценился на 39 тысяч 113 %. Вторую позицию в рейтинге заняло Зимбабве с показателем инфляции в 480% в год. На третьем месте Южный Судан, где уровень инфляции составил 170,5%.

В то же время в рейтинге валюты 17 государств продемонстрировали минусовую инфляцию, то есть укрепились. В двух странах – Мальдивах и Пуэрто-Рико инфляция составила 0%.

Согласно прогнозу Исследовательского центра ИПМ, инфляция в Беларуси в 2020-м году составит – 5,1%, а в 2021-м – 4,4%.