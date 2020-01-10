Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается.

На сегодня в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране не исключается версия о попадании ракеты. Об этом в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, комиссия по расследованию причин катастрофы самолета МАУ продолжает работу с привлечением украинских специалистов. Он также выразил надежду, что Тегеран предоставит украинской стороне всю информацию для объективного расследования.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что сегодня пройдут переговоры с госсекретарем США Майком Помпео о ходе расследования.