Сведения о дисциплинарных взысканиях с работника не будут вносить в трудовую

Обновленный Трудовой кодекс (ТК) вступит в силу 28 января. Законодатели внесли правки более чем в 200 статей, а также написали 13 новых пунктов и 2 главы. Что изменится, пояснили в Федерации профсоюзов Беларуси.

Порядок ведения трудовых книжек, согласно новому ТК, также изменился, но не существенно.

В трудовую книжку по-прежнему должны будут вноситься следующие сведения:

о работнике (ФИО, дата рождения, образование, профессия, специальность);

о работе (прием на работу, заключение трудового договора (контракта), в том числе на условиях совместительства (по желанию работника), перевод на другую постоянную работу, присвоении категории (разряда, класса), а также увольнение работника и основание прекращения трудового договора (контракта);

о награждениях и поощрениях за успехи в работе;

о подготовке, повышении квалификации, стажировке и переподготовке;

регистрации в качестве безработного с выплатой пособия по безработице (по желанию безработного);

о назначении пенсии;

о назначении пособия по уходу за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся в постоянном уходе, и прекращении их выплаты;

о лишении работника права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

о периоде военной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, органах пограничной службы Республики Беларусь (пограничных войсках Республики Беларусь), внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органах государственной безопасности Республики Беларусь и иных войсках и воинских формированиях, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Также вносится период службы в Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах внутренних дел Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, службы в Вооруженных Силах, органах государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР;

о времени получения профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образования в дневной форме получения образования, дополнительного образования взрослых в учреждениях образования и иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (п. 9, 10 Инструкции).

При этом в трудовую книжку вноситься не будет следующее:

записи о периодах работы по гражданско-правовым договорам и осуществления предпринимательской деятельности;

сведения о заключении срочных трудовых договоров (за исключением контрактов);

сведения о дисциплинарных взысканиях, за исключением случаев увольнения работника в качестве меры дисциплинарного взыскания;

сведения о работе с условием неполного рабочего времени (п. 11 Инструкции).

Из новшеств ведения трудовой книжки в новом ТК предусмотрено следующее:

С 28 января в трудовую книжку будет вноситься запись о заключении трудового договора, в том числе контракта. А вот сведения о заключении срочных трудовых договоров, за исключением контрактов, вноситься не будут.

В новом ТК при внесении записи об увольнении будет отражаться не только сам факт увольнения со ссылкой на приказ, но и основание для увольнения.

У нанимателей появится возможность вносить в трудовую книжку записи о перемещении работников (ч. 2 п. 20 Инструкции).

Новая Инструкция уточняет (п. 24), что при внесении на титульный лист трудовой книжки сведений о работнике, в графе, отражающей наименование специальности работника, будут указываться сведения о квалификации работника в соответствии с документами об образовании, обучении. Например, согласно диплому о высшем образовании специальность работника — «филология», квалификация — «журналист». В соответствующую строку титульного листа трудовой книжки вносится запись «журналист». Ранее в данной строке титульного листа указывалось наименование специальности (например, «филология»), а не квалификация.

При отражении в трудовых книжках наименования занимаемых работниками должностей, выполнении работ по определенной профессии необходимо, чтобы наименование должности, профессии указывалось на основании штатного расписания организации и соответствовало Единому квалификационному справочнику должностей служащих или Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, а не Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих» как ранее (п. 20).

Еще одно нововведение: сведения о периоде нахождения в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет теперь вносятся в трудовые книжки не только женщинам, имеющим право на пенсию за работу с особыми условиями труда и выслугу лет, но и мужчинам, которым предоставлен такой отпуск. То есть устраняется зависимость такой записи в трудовую книжку работника от его половой принадлежности.

Новая Инструкция предусматривает 2 способа внесения записи о периоде нахождения работника в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет: внесение одной записи о периоде нахождения в социальном отпуске после окончания отпуска; внесение двух записей – о предоставлении социального отпуска и окончании социального отпуска. Какой бы способ наниматель ни выбрал, он обязан сделать ссылки на приказы (распоряжения) о предоставлении социального отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и его окончании (п. 31 Инструкции).

Согласно п. 29 Инструкции, в случае приема на работу лица, не имеющего соответствующей квалификации (разряда, класса) по профессии, после заключения трудового договора (контракта) и оформления приема на работу приказом (распоряжением) нанимателя в трудовую книжку вносится запись о приеме на работу с указанием наименования профессии без квалификации.

После прохождения работником обучения наниматель вносит в трудовую книжку работника запись о присвоении соответствующего квалификационного разряда.

После прохождения работником обучения наниматель вносит в трудовую книжку работника запись о присвоении соответствующего квалификационного разряда. Существенным изменением стало включение в Инструкцию следующей нормы: «При прекращении трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь, за исключением случаев расторжения (прекращения) трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об увольнении работника со ссылкой на соответствующий пункт ч. 2 указанной статьи».

В соответствии с приведенными нормами, при внесении записи об увольнении необходимо ссылаться на соответствующий пункт ч. 2 ст. 35 ТК. Исключение сделано для оснований увольнения, предусмотренных ст. 42 ТК и ст. 44 ТК.

Новая Инструкция в п. 49, 50 определяет порядок внесения записей о подготовке, повышении квалификации, стажировке и переподготовке.

Изменен порядок внесения изменений, дополнений в записи трудовой книжки, внесения пропущенных записей. Теперь их может внести как наниматель по последнему месту работы, так и новый.

Изменен порядок внесения изменений, дополнений в записи трудовой книжки, внесения пропущенных записей. Теперь их может внести как наниматель по последнему месту работы, так и новый. Новшество при выдаче дубликата трудовой книжки, вкладыша к ней: работник должен написать соответствующее заявление. Удлинен срок обращения за выдачей дубликата к нанимателю по последнему месту работы (до 6 месяцев после увольнения). Перечень случаев выдачи дубликата трудовой книжки дополнен случаем изменения половой принадлежности.

Кроме того, появилась возможность внесения записей на основании копии трудовой книжки. В этом случае сбора справок о периодах работы не требуется.

При временной выдаче трудовой книжки работнику установлен срок для осуществления нанимателем данного действия — не позднее 5 календарных дней со дня подачи соответствующего заявления (п. 76 Инструкции).

Установлены новшества и в учете трудовых книжек. Так, выдача работнику расписки о получении от него трудовой оформляется подписью работника в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (ч. 5 п. 79 Инструкции). При увольнении работника возможна пересылка трудовой книжки почтой (по заявлению работника). В книге учета делается соответствующая отметка (ч. 6 п. 79 Инструкции).

Фото: Екатерина Лапицкая и БЕЛТА