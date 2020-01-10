Наибольшее отрицательное сальдо во внешней торговле Беларусь имеет с Россией и Китаем.
По данным таможенной статистики Беларуси внешнеторговый оборот в январе – ноябре 2019 года составил 64,4 млрд долларов. Это на 1,6% меньше, чем в январе – ноябре 2018 года.
Экспорт составил 29,5 млрд долларов (уменьшился за год на 3,7%), импорт в рассматриваемом периоде увеличился на 0,2% и составил 35 млрд долларов.
Товарооборот со странами СНГ составил 38,9 млрд долларов (60,3% общего товарооборота) и уменьшился на 1%. Товарооборот со странами вне СНГ составил 39,7% общего товарооборота Беларуси.
Список основных внешнеторговых партнеров Беларуси в 2019 году не изменился. Ключевая позиция по-прежнему остается за Россией. Второе место занимает Украина (товарооборот увеличился на 6,3% и составил 5,4 млрд долларов), затем следует Китай и другие страны.
|Страна
|Доля в общем товарообороте
|Сальдо внешней торговли
|Россия
|49,4%
|— 7,3 млрд долларов
|Украина
|8,4%
|2,3 млрд долларов
|Китай
|6,2%
|— 2,6 млрд долларов
|Германия
|4,3%
|— 353 млн долларов
|Соединенное королевство
|3,8%
|1,9 млрд долларов
|Польша
|3,7%
|— 0,005 млрд долларов
|Литва
|2,1%
|645 млн долларов
|Нидерланды
|1,7%
|334 млн долларов
|Казахстан
|1,4%
|613 млн долларов
|Турция
|1,3%
|— 553 млн долларов
По данным таможенной статистики.
Наибольшее положительное сальдо по прошлому году сложилось в торговле с Соединенным Королевством – 1,9 млрд долларов, Литвой – 645,5 млн долларов, Бразилией – 339,7 млн долларов.
Самое большое отрицательное сальдо у Беларуси с Россией и Китаем.
К слову, внешнеторговый баланс с Россией всегда был отрицательным. Самое минимальное значение отрицательного сальдо за последние несколько лет наблюдалось в 2016 году (4,7 млрд долларов), затем оно снова пошло в рост: по итогам 2017 года составило 6,8 млрд долларов, по итогам 2018 – уже 9,7 млрд долларов. Результаты торговли за 11 месяцев прошлого года показали опять уменьшение отрицательного сальдо до 7,3 млрд долларов.
Напомним, на значительное отрицательное сальдо в торговле с Россией указал и президент страны Александр Лукашенко в недавнем большом интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
Глава государства отметил, что отрицательное для Беларуси внешнеторговое сальдо составило в прошлом году порядка 9 млрд долларов, а суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 год превысил 120 млрд долларов.
«Никто же этой цифры у вас не слышит! Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала наполовину — до 5,5%. Идет падение. Так что же это за союз?», – заметил в интервью президент.