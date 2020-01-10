Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 января посетит Минск с рабочим визитом, сообщает Delfi. У него запланированы переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом.

Также Кариньш примет участие в собрании, посвященном организации чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Беларуси и Латвии. По словам латвийского премьера, этот турнир «является хорошей возможностью укрепить отношения стран».

«Латвия заинтересована в поддержании хороших соседских отношений и более тесном экономическом сотрудничестве с Белоруссией», — отметил Кариньш. Отмечается, что в ходе переговоров с руководством Беларуси латвийский премьер намерен обсудить сотрудничество стран в сфере защиты окружающей среды, транспорта и логистики, а также ситуацию в регионе.