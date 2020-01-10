Необычная новинка в продажу поступит примерно через год. Цена круглого девайса составит 700 долларов.

В Лас-Вегасе на крупнейшей в мире выставке потребительской техники и электроники CES 2020 представлен необычный Android-смартфон Cyrcle. Его необычность заключается в форме – гаджет круглый, пишет Cnet.

Девайс работает на Android 9 и имеет сенсорный дисплей диаметром 3,45 дюйма с разрешением 800×800 пикселей. Гаджет оснащен 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора — 2 000 мА*ч.

Интерфейс приложений, якобы по просьбе пользователей, оставили прямоугольным.

Cyrcle имеет две 13-мегапиксельные камеры на передней и задней панелях, две SIM-карты и двойной разъем для наушников.

Концепт разработала компания из США, которая выпустит его в продажу уже в первом квартале 2021 года. Круглый смартфон можно будет приобрести за 700 долларов. Авторы девайса отмечают, что их концепт нацелен, прежде всего, на молодежь.