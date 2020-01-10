Как и ожидалось, резолюция была принята большинством голосов, однако ее дальнейшая судьба в Сенате остается под вопросом.

Палата представителей США приняла в четверг резолюцию, которая ограничит возможности президента Дональда Трампа проводить военные операции в отношении Ирана. Законодатели обеспокоены тем, что устранение ведущего иранского военачальника Касема Сулеймани может привести к войне с Тегераном.

Палата представителей, контролируемая демократами, проголосовала практически исключительно по партийным линиям — 224 голоса «за» и 194 против. Этот результат отражает огромную идеологическую пропасть в Конгрессе между либералами и консерваторами. Демократы обвинили Трампа в безрассудстве и поддержали резолюцию, в то время как поддерживающие Трампа республиканцы, которые редко голосуют против его политического курса, выступили против этой законодательной инициативы.

Поддержка инициативы в Палате представителей отправляет меру в контролируемый республиканцами Сенат, где его судьба неясна. Республиканцы контролируют 53 из 100 мест верхней палаты и редко голосуют против президента, но по крайней мере два сенатора-республиканца выразили поддержку резолюции о военных полномочиях.

В случаe принятия резолюции Палатой представителей и Сенатом, мера не требует подписи Трампа, чтобы вступить в силу. Белый дом выступил с заявлением против этого.