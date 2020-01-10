Странам ЕАЭС необходимо переходить к единой экономической политике в ключевых сферах и начать предметную работу по построению общего финансового рынка, говорится в обращении президента Беларуси Александра Лукашенко к главам-членам союза.

«Дальнейшее развитие Евразийского экономического союза Республика Беларусь связывает с решением следующих важнейших задач: переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. Только в этом случае будут устранены предпосылки и условия для принятия национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле», — сказал Лукашенко.

Текст обращения распространен пресс-службой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Кроме того, считает президент Беларуси, завершение работы по формированию общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий.

«В рамках построения общего финансового рынка предлагаем начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей на пространстве союза, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах государств-членов, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов», — продолжил он.

В промышленном секторе ключевое место Лукашенко отводит гармонизации национальных политик, сближению инструментов и уровня государственной поддержки, созданию производственной кооперации и формированию региональных производственных цепочек добавленной стоимости, реализации совместных проектов и локализации производств.

«Следует принять единую программу импортозамещения союза на основе национальных программ. Требуются разработка долгосрочной стратегической программы инновационного развития, укрепление сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах», — сказал Лукашенко, добавив, что все это должно реализовываться под управлением органов союза.

По его мнению, важным вопросом является выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности, создание общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза.

Особое внимание нужно уделить также формированию сбалансированного аграрного рынка союза, продолжил Лукашенко. При этом по чувствительным сельхозтоварам требуется разработка межгосударственных программ развития, включая вопросы специализации агропромышленных производств в ЕАЭС на основе использования конкурентных преимуществ.

В сфере технического регулирования Минск считает актуальным ускорение разработки единых для стран союза технических регламентов и современных стандартов. «Требуется повысить взаимное доверие к результатам аккредитации и достоверности оценки соответствия, обеспечить согласованность механизмов государственного контроля (надзора). Необходимо выстроить прозрачную жесткую систему ответственности для всех участников процедур выпуска продукции в обращение и контроля на едином рынке», — подчеркнул Лукашенко. По его мнению, решению этих задач будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов.

С 1 января 2020 года Беларусь приняла председательство в органах ЕАЭС.