ПО «Белоруснефть» в январе приостановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории Беларуси, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ, сообщил Рейтер со ссылкой на источники в торговых кругах.

В «Белоруснефти» и концерне «Белнефтехим» не предоставили комментарий по данному вопросу.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Через несколько дней «Белнефтехим» уведомил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене.

В январе заявили о готовности поставлять нефть в Беларусь без взимания премии (около $10 за тонну нефти – ИФ) нефтяные компании, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

«Добыча нефти компаниями группы «Сафмар» в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме, а также обеспечить поставку нефти в республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетики РФ графику», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали «Интерфаксу», что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» оформили «Русснефть» и «Нефтиса». «Транснефть» без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на «Нафтан» 133 тыс. тонн нефти.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к процессу, 10 января компании исполнят свои обязательства по поставке в Беларусь 130 тыс. тонн нефти. Всего в январе они планируют поставить на два НПЗ в республике 750 тыс. тонн нефти — 650 тыс. тонн трубопроводным и 100 тыс. тонн железнодорожным транспортом.

Ранее также сообщалось, что Беларусь с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов, годовой объем которого традиционно составляет около 11 млн тонн.

По данным Белстата, за январь-октябрь 2019 года Беларусь экспортировала 1,372 млн тонн нефти на $601,8 млн.

Традиционно Беларусь экспортирует в Германию весь объем добываемой на своей территории нефти. В 2019 году ПО «Белоруснефть» добыла 1,67 млн тонн нефти (рост на 1,2% к 2018 году), в 2020 году добычу планируется увеличить до 1,7 млн тонн.