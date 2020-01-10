В четверг 9 января глава государства подчеркнул свою приверженность независимости Беларуси.

Это произошло во время вручения премии «За духовное возрождение».

Александр Лукашенко сказал, что выступая нередко затрагивает тему белорусского суверенитета. Он отметил, что делает это только потому, что действительно привержен идеи сохранения независимости РБ.

Здесь нет никакого вранья, нет какого-то моего поступка кому-то в угоду, я действительно привержен этой идее», — подчеркнул глава государства.

Также Александр Лукашенко сказал, что он горд быть первым президентом Беларуси, ведь белорусы строили независимость не «без крови«.