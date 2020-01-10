Вечером 10 января произойдет самое значительное в 2020 году полутеневое затмение Луны, которое смогут наблюдать жители Беларуси и России. Об этом сообщает Московский планетарий.

Затмение начнется в пятницу 10 января в 20:08 и продлится до 00:12 субботы. Наибольшая фаза наступит в 22:10. Луна практически полностью погрузится в полутень Земли. Затмение совпадает с так называемым волчьим полнолунием.

Необходимости уезжать за город нет: затмение будет видно и в условиях города. Московский планетарий отмечает, что главное — безоблачная погода и открытая местность над юго-восточным горизонтом.

Затмение Луны будет слегка заметно невооруженным глазом, особенно в 22:10, но лучше его наблюдать в бинокль.

Полутеневые затмения Луны произойдут в 2020 году четыре раза, самое значительное — 10 января, когда Луна почти на 100% окажется в тени Земли.