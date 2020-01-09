Как сообщает в среду, 8 января, AFP, мальчик, примерно лет десяти, был найден в стойке шасси Боинга-777 авиакомпании Air France, прилетевшего из Абиджана. По предварительной версии, ребенок был нелегальным мигрантом и погиб либо от удушья, либо от переохлаждения.

Боинг-777 авиакомпании Air France вылетел из Абиджана во вторник вечером и приземлился в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль около шести утра. Тело ребенка обнаружено в люке для стоек шасси во время осмотра лайнера наземными службами. В авиакомпании произошедшее назвали «человеческой драмой».

Как ребенок смог попасть в самолет, будет расследовать Жандармерия воздушного транспорта Франции совместно с коллегами из Кот д’Ивуар. Как отмечает AFP, произошедшее ставит вопросы об обеспечении предполетной безопасности аэропортовыми службами Кот д’Ивуар.

Попытки пролететь в люках для стоек шасси самолета — частое явление на рейсах международных авиакомпаний, пишет AFP. Во Франции последний такой случай был зафиксирован в 2013 году. Однако из-за низких температур и разряженного воздуха на высоте 9–10 км, на которой летают магистральные самолеты, эти попытки всегда приводят к неизбежной смерти.