Со 2 января 2020 года в Беларуси отменили обязательную медицинскую справку при прохождении техосмотра автомобиля, сообщает УП «Белтехосмотр».

Изменения были внесены Указом президента от 30 декабря 2019 г. № 492.

Также со второго января из перечня документов, представляемых физическим лицом для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, исключено разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств (при их наличии на транспортном средстве).